Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Общество / права человека / Водителям компенсируют убытки, чьи авто пострадали в Ocean Plaza
НОВОСТИ Все новости

Водителям компенсируют убытки, чьи авто пострадали в Ocean Plaza

Каждое транспортное средство будет обследовано специальной комиссией

сегодня, 07:41
Автор:

• Наталья Шевченко

Столичные власти компенсируют ущерб водителям, чьи автомобили были повреждены в результате прорыва теплосети возле "Ocean Plaza". Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, пишет “Укринформ”.

"Будем с каждым случаем разбираться индивидуально и будем компенсировать убытки", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что каждое транспортное средство будет обследовано специальной комиссией.

В данный момент коммунальщики ликвидируют последствия прорыва, работа ведется круглосуточно.


 В связи со случившемся на данном участке изменено движение транспорта, водителей просят учитывать этот факт и искать объездные пути.

Как сообщало издание "Комментарии", в Киеве 13 января около 19:00 на улице Антоновича, 176, произошел порыв трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ-5, что привело к утечке воды со значительной температурой. Из-за этого пострадало девять человек: люди получили ожоги, но тяжелых травм нет.

Горячая вода из теплосети проникла в супермаркет "Ашан" и на первый этаж торгового центра, поэтому  спасатели вынуждены были выносить на руках посетителей, кроме того из-за аварии в асфальте образовались ямы, куда провалился общественный транспорт.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/2855183-stolicnaa-vlast-kompensiruet-ubytki-voditelam-ci-avto-postradali-v-ocean-plaza.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...