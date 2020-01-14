Водителям компенсируют убытки, чьи авто пострадали в Ocean Plaza

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Столичные власти компенсируют ущерб водителям, чьи
автомобили были повреждены в результате прорыва теплосети возле "Ocean
Plaza". Об этом сообщил
заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, пишет “Укринформ”.
"Будем с каждым случаем разбираться индивидуально и
будем компенсировать убытки", - сказал Пантелеев.
Он отметил, что каждое транспортное средство будет обследовано
специальной комиссией.
В данный момент коммунальщики ликвидируют последствия прорыва, работа ведется круглосуточно.
В связи со
случившемся на данном участке изменено движение транспорта, водителей просят
учитывать этот факт и искать объездные пути.
Как сообщало издание "Комментарии", в Киеве 13
января около 19:00 на улице Антоновича, 176, произошел порыв трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ-5, что привело к утечке воды со значительной
температурой. Из-за этого пострадало девять человек: люди получили ожоги, но
тяжелых травм нет.
Горячая вода из теплосети проникла в супермаркет "Ашан" и на первый этаж торгового центра, поэтому спасатели вынуждены были выносить на руках посетителей, кроме того из-за аварии в асфальте образовались ямы, куда провалился общественный транспорт.
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