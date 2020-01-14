Водителям компенсируют убытки, чьи авто пострадали в Ocean Plaza

Столичные власти компенсируют ущерб водителям, чьи автомобили были повреждены в результате прорыва теплосети возле "Ocean Plaza". Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, пишет “Укринформ”.

"Будем с каждым случаем разбираться индивидуально и будем компенсировать убытки", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что каждое транспортное средство будет обследовано специальной комиссией.

В данный момент коммунальщики ликвидируют последствия прорыва, работа ведется круглосуточно.





В связи со случившемся на данном участке изменено движение транспорта, водителей просят учитывать этот факт и искать объездные пути.

Как сообщало издание "Комментарии", в Киеве 13 января около 19:00 на улице Антоновича, 176, произошел порыв трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ-5, что привело к утечке воды со значительной температурой. Из-за этого пострадало девять человек: люди получили ожоги, но тяжелых травм нет.

Горячая вода из теплосети проникла в супермаркет "Ашан" и на первый этаж торгового центра, поэтому спасатели вынуждены были выносить на руках посетителей, кроме того из-за аварии в асфальте образовались ямы, куда провалился общественный транспорт.

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