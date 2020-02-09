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Алиментов будут платить больше: как изменятся суммы

В Минсоцполитики рассказали, как будут меняться размеры алиментов в этом году

сегодня, 20:13
Автор:

• Таисия Ерохина

Алиментов будут платить больше: как изменятся суммы

Стало известно, как будет повышаться минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в этом году. О росте социальных выплат в 2020 году говорится на странице Министерства социальной политики в Facebook.

Так, на ребенка в возрасте до 6 лет предусмотрено с 1 января 1779 грн, с 1 июля - 1859 грн, а с 1 декабря - 1921 грн. Тогда как для ребенка в возрасте от 6 и до 18 лет установили суммы в размере 2218 грн с января, 2318 грн - с июля и 2395 грн – с декабря.

Напомним, в Минсоцполитики подсчитали экономию денег в связи с введением электронных больничных. Услугу должны внедрить с 1 апреля. Надеются, что нововведение позволит решить ряд проблем. К примеру, в Украине было выявлено несколько "громких" случаев, когда больничный выдавали незаконно. Такое произошло на одном из предприятий, где 90% работников официально находились на больничном.

Ранее "Комментарии" рассказали, как канадец не захотел платить жене алименты и сжег миллион долларов. Тогда как в России - мужчина сменил пол и паспорт, чтобы не платить алименты.


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Источник: https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/
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