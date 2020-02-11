Юношей больше не будут забирать в армию с улиц и клубов

Правительство утвердит нормативный акт, которым будет урегулирован вопрос срочной службы в армии юношей 18-19 лет. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире программы "Свобода слова".

Он отметил, что призывники, которым не исполнилось 20 лет, получат возможность служить в ВСУ только при наличии письменного заявления.





"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, я его уже подписал и передал на согласование в Кабмин. Там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет. Действительно будет нормативный акт, который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет", - сказал министр.

Также Загороднюк подчеркнул, что срочники не попадают в зону ООС.

Кроме того, он заверил, что Минобороны будет бороться со взятками за отсрочку от армии и жестко контролировать военкоматы, чтобы отменить практику призыва в армию юношей прямо с улицы.

"Мы также отменим практику, которая была незаконной, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях. Такие практики были, особенно в крупных городах", - подчеркнул министр.

Как сообщало издание "Комментарии", глава государства Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году.

Также мы писали о том, что Украина движется к созданию профессиональной армии, которая соответствовала бы стандартам НАТО, поэтому военный призыв может быть отменен.

Юношей 18 и 19 лет этой весной не будут призывать в армию в обязательном порядке. Так, в апреле этого года не будут привлекать юношей в возрасте 18-19 лет к срочной службе, за исключением их добровольного желания вступить в ряды Вооруженных сил Украины.





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