В январских платежках снизят стоимость горячей воды и отопления

В февральских платежках за январь украинцы получат перерасчет оплаты за отопление и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По информации властей, стоимость вышеуказанных услуг будет снижена: отопление станет дешевле на 18%, горячая вода – на 16%.

"В январе в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составит 1356,62 грн/Гкал, вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м составит 29,93 грн/кв. м при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м. Стоимость 1 куб. м горячей воды также уменьшится примерно на 16 грн", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сумма перерасчета будет указана отдельной строкой в платежках за январь, которые киевляне получат в феврале.

Перерасчет стал возможным благодаря тому, что появился механизм, который разрешает компаниям учитывать цену газа при начислениях за услуги.

Как сообщало издание "Комментарии", ранее глава правления Нафтогаза Андрей Коболев сообщил о том, что летом этого года существенно снизится цена на газ. Он не захотел раскрывать цену на импорте, но отметил, что потребители обрадуются, когда будет пересмотрена цена за февраль.

Напомним, что "Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках.

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