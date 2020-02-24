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Украинские пограничники усилят проверку за пассажирами из Италии

В Украине пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии

сегодня, 12:12
Автор:

• Наталья Шевченко

Украинские пограничники усилят проверку за пассажирами из Италии

Украина на пограничных пунктах пропуска усиливает проверку за гражданами, которые прибыли из Италии. Это связано с тем, что в этой стране обнаружено распространение коронавируса, пишет "Интерфакс-Украина".

 По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко указания, уже были доведены до всех подразделений, и за украинской стороной остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

Как сообщало издание "Комментарии", в Италии наблюдаютвспышку коронавирусной инфекции. Уже известно о 152 зараженных и трех смертельных случаях. Число положительных результатов на коронавирус в Италии составило 152. Умерли от инфекции трое человек. Зато исследователь, который вернулся из Ухани, уже выздоровел и выписался из больницы.

В данный момент все школы в Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Пьемонте и Эмилии-Романье закрыты. Также на карантин ушли детские сады и университеты в Трентино-Альто-Адидже, Южном Тироле, Фриули -Венеции-Джулии, Пьемонте, Генуи. В добавок, запретили осуществлять коллективные школьные поездки за рубеж или по стране.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/642973.html
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