Украинские пограничники усилят проверку за пассажирами из Италии

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Украина на пограничных пунктах пропуска усиливает проверку за гражданами, которые прибыли из Италии. Это связано с тем, что в этой стране обнаружено распространение коронавируса, пишет "Интерфакс-Украина".
По словам спикера
Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко указания, уже были
доведены до всех подразделений, и за украинской стороной остается только
усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и
на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.
Как сообщало издание "Комментарии", в Италии наблюдаютвспышку коронавирусной инфекции. Уже известно о 152 зараженных и трех смертельных случаях. Число положительных результатов на коронавирус в Италии составило 152. Умерли от инфекции трое человек. Зато исследователь, который вернулся из Ухани, уже выздоровел и выписался из больницы.
В данный момент все школы в Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Пьемонте и Эмилии-Романье закрыты. Также на карантин ушли детские сады и университеты в Трентино-Альто-Адидже, Южном Тироле, Фриули -Венеции-Джулии, Пьемонте, Генуи. В добавок, запретили осуществлять коллективные школьные поездки за рубеж или по стране.
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