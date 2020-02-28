Украина будет проверять въезжающих россиян на коронавирус

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Украина начнет проверять температуру у лиц, въезжающих из России. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Аваков отметил, что власти взяли под контроль все пункты пропуска с Евросоюзом. Пограничники будут проводить проверки также в пунктах пересечения линии разграничения в Донбассе и на границе с Крымом.
"У нас есть протокол действий для пограничников. И завтра, там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры", — заявил министр.
В то же время смертельно опасный коронавирус был диагностирован у пяти украинцев, находящихся за пределами страны, заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. "Это четверо в Японии — они путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess . И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностировали коронавирус", — рассказал он.
Как сообщали "Комментарии" неделю назад, несмотря на беспрецедентные меры безопасности во избежание коронавируса в Украине и изоляцию прибывших из Китая людей в санатории под Полтавой, страну всколыхнула волна протестов. Под Полтавой жгли шины и атаковали Нацгвардию, а президент Владимир Зеленский и топ-чиновники были шокированы поведением в отношении земляков.
Напомним, после того, как украинку Анастасию Зинченко отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. После публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский. А вскоре ей и вовсе пообещали, что эвакуируют на частном самолете ФК "Шахтер".
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