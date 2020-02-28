Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.02.2020

BTC/USD

8746.74

ETH/USD

224.67

LTC/USD

60.04

НБУ 28.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

27.03

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека Украина будет проверять въезжающих россиян на коронавирус
НОВОСТИ Все новости

Украина будет проверять въезжающих россиян на коронавирус

На границе с Россией будут проверять всех на коронавирус

сегодня, 08:47
Автор:

• Наталья Шевченко

Украина будет проверять въезжающих россиян на коронавирус

  Украина начнет проверять температуру у лиц, въезжающих из России. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Аваков отметил, что власти взяли под контроль все пункты пропуска с Евросоюзом. Пограничники будут проводить проверки также в пунктах пересечения линии разграничения в Донбассе и на границе с Крымом.

 "У нас есть протокол действий для пограничников. И завтра, там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры", — заявил министр.



В то же время смертельно опасный коронавирус был диагностирован у пяти украинцев, находящихся за пределами страны, заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. "Это четверо в Японии — они путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess . И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностировали коронавирус", — рассказал он.

Как сообщали "Комментарии" неделю назад, несмотря на беспрецедентные меры безопасности во избежание коронавируса в Украине и изоляцию прибывших из Китая людей в санатории под Полтавой, страну всколыхнула волна протестов. Под Полтавой жгли шины и атаковали Нацгвардию, а президент Владимир Зеленский и топ-чиновники были шокированы поведением в отношении земляков.

Напомним, после того, как украинку Анастасию Зинченко отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее  и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. После публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский.  А вскоре ей и вовсе пообещали,  что эвакуируют на частном самолете ФК "Шахтер".


 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...