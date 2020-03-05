Мэрилин Монро, Маргарет Тэтчер, Грета Тунберг и другие: журнал TIME представил список «Женщин года» за прошедший век

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Американский
еженедельный журнал TIME представил список 100 "Женщин года" с 1920 по 2019 годы.
Каждой женщине посвящена отдельная обложка. 11 из них уже становились "Человеком
года" по версии TIME, а для еще 89 издание
подготовило специальные обложки.
72 года подряд издание
называло премию "Мужчина год" (Man
of the Year), однако в 1999
году все изменилось — премия получила название "Человек года" (Person of the
Year), но по-прежнему слишком часто присуждалась
мужчинам.
В рамках проекта журнал
захотел выделить 100 влиятельных женщин, которые часто оставались в тени. Среди
них оказались Вирджиния Вульф (1929), Фрида Кало (1938), Мэрилин Монро (1954),
Жаклин Кеннеди (1962), Маргарет Тэтчер (1982), принцесса Диана (1987), Мадонна
(1989), Грета Тунберг (2019) и другие.
Примечательно, что
издание создает подобный проект на волне феминизма в обществе. Несмотря на то,
что большинство из представленных на обложках женщин уже мертвы или отошли от
дел, они получают признание в СМИ только сейчас.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин.
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