Мэрилин Монро, Маргарет Тэтчер, Грета Тунберг и другие: журнал TIME представил список «Женщин года» за прошедший век

Американский еженедельный журнал TIME представил список 100 "Женщин года" с 1920 по 2019 годы. Каждой женщине посвящена отдельная обложка. 11 из них уже становились "Человеком года" по версии TIME, а для еще 89 издание подготовило специальные обложки.



72 года подряд издание называло премию "Мужчина год" (Man of the Year), однако в 1999 году все изменилось — премия получила название "Человек года" (Person of the Year), но по-прежнему слишком часто присуждалась мужчинам.

В рамках проекта журнал захотел выделить 100 влиятельных женщин, которые часто оставались в тени. Среди них оказались Вирджиния Вульф (1929), Фрида Кало (1938), Мэрилин Монро (1954), Жаклин Кеннеди (1962), Маргарет Тэтчер (1982), принцесса Диана (1987), Мадонна (1989), Грета Тунберг (2019) и другие.

Примечательно, что издание создает подобный проект на волне феминизма в обществе. Несмотря на то, что большинство из представленных на обложках женщин уже мертвы или отошли от дел, они получают признание в СМИ только сейчас.

