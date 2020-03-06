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Сексизм по-российски: 68% россиян не видят женщину президентом — ВЦИОМ

Еще 56% против премьер-министра женского пола.

6 марта 2020, 22:45
Автор:

• Антон Варанов

Сексизм по-российски: 68% россиян не видят женщину президентом — ВЦИОМ

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 68% россиян считают, что женщина не справится с должностью президента Российской Федерации. Еще 56% из тех же опрошенных не хотят видеть женщину на посту премьер-министра России.

Допускают вариант с женщиной-президентом всего 21% опрошенных. А еще 31% видят в роли премьер-министра РФ женщину. 83% респондентов выступили против женщин на постах главы министерства внутренних дел, главы военного ведомства или генерального прокурора.

Также центр определил, что молодые граждане более активно выступают за равноправие в обществе. Среди них 43% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет приняли бы женщину в роли президента. А 78% ответчиков старше 60 лет считают, что женщина не должна занимать такую должность.

Интересно, что гендерное неравенство есть и в Украине — например, женщины в нашей стране зарабатывают на 20% меньше мужчин.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский дал один год Путину для заключения сделки о прекращении войны с Украиной на Донбассе, после чего он готов выйти из Минских соглашений.


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Источник: https://tjournal.ru/news/148129-vciom-68-rossiyan-ne-hotyat-videt-zhenshchinu-na-postu-prezidenta
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