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По данным
Всероссийского центра изучения общественного мнения, 68% россиян считают, что
женщина не справится с должностью президента Российской Федерации. Еще 56% из
тех же опрошенных не хотят видеть женщину на посту премьер-министра России.
Допускают вариант с
женщиной-президентом всего 21% опрошенных. А еще 31% видят в роли
премьер-министра РФ женщину. 83% респондентов выступили против женщин на постах
главы министерства внутренних дел, главы военного ведомства или генерального
прокурора.
Также центр определил,
что молодые граждане более активно выступают за равноправие в обществе. Среди
них 43% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет приняли бы женщину в роли
президента. А 78% ответчиков старше 60 лет считают, что женщина не должна
занимать такую должность.
Интересно, что гендерное
неравенство есть и в Украине — например, женщины в нашей стране зарабатывают на 20% меньше мужчин.
Как сообщал портал "Комментарии",
Зеленский дал один год Путину для заключения сделки о прекращении войны с
Украиной на Донбассе, после чего он готов выйти из Минских соглашений.
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