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"В Киеве снизился возрастной ценз заражений COVID-19 до 18 лет", - Кличко

За сутки в Киеве коронавирусом COVID-19 заболели 79 человек, среди них 57 мужчин от 18 лет

сегодня, 13:35
Автор:

• Екатерина Белоброва

"В Киеве снизился возрастной ценз заражений COVID-19 до 18 лет", - Кличко

За последние сутки в Киеве произошло 79 подтвержденных случаев заражения пандемией COVID-19, причем все больше заражается людей не пенсионного возраста, как фиксировалось прежде, но немало среди инфицированных и молодых людей. Об этом рассказал в своем ежедневном докладе мэр Киева Виталий Кличко.

Так, по словам столичного головы, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин - от 18 до 74 лет. При этом госпитализированы только 7 пациентов, остальные проходят лечение в условиях самоизоляции. 

Кличко также отметил о стремительном заражении в Киево-Печерской лавре, которая будет закрыта на карантин под усиленным контролем правоохранителей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян своевременно оплачивать поставляемые услуги ЖКХ, так как коммунальным предприятиям остро необходимы средства для корректного функционирования и снабжения города.

"У нас действовала скидка 10% для тех, кто производил оплату до 20 числа текущего месяца, но сейчас она будет актуальна для всех, кто оплачивает услуги до конца месяца. Но льготный период вовсе не означает, что платить не надо совсем", - обозначил Кличко.



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