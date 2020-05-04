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Аваков составил рейтинг самых "непослушных" областей, где чаще всего нарушали карантин

Глава МВД Арсен Аваков назвал количество составленных протоколов по нарушениям за весь срок карантина

сегодня, 15:14
Автор:

• Екатерина Белоброва

Аваков составил рейтинг самых "непослушных" областей, где чаще всего нарушали карантин

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в период действия национального карантина наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Ровенской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Аваков отметил, что только за последние два дня полиция составила 10 303 протокола о нарушениях карантинных норм. Сам он не без удивления констатирует, что именно в Ровенской области было зафиксировано рекордное количество правонарушений.

"В целом проверка установила нарушения почти по каждой области. Мы имеем в лидерах, как это ни странно, Ровенскую область. Это я говорю об объектах питания. У нас есть 26 случаев, когда работали с нарушениями кафе или рестораны. Донецкая область - 17, Харьковская - 14 Запоржская - 12", - подчеркнул министр, призывая украинцев готовиться к адаптивному карантину и оставаться оптимистами.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что первый чиновник, кто открыто пошел вразрез с постановлением Кабмина о карантинных мерах, стал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. В своем видеообращении к президенту Владимиру Зеленскогому городской голова обозначил причины такой самовольности и подчеркнул, что готов ответить за нее, но только после того, как это сделают соратники гаранта, также нарушающие карантин.



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