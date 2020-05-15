В Минюсте готовятся выводить СИЗО за черты городов

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в ведомстве уже готовят документы для вывода следственных изоляторов за пределы крупных городов, что позволит снизить затраты на аренду земли и направить эти средства для создания условий содержания людей, которые находятся под стражей, но не получили судебный приговор. Об этом он рассказал в интервью изданию "Громадское".

По словам Малюськи, такие меры принимаются в рамках большой программы по реформированию пенитенциарной системы и, в частности, мест изоляции лиц, ожидающих судебного решения.

Министр убежден, что в каждом СИЗО Украины необходимо оборудовать камеры повышенного комфорта, которые позволят социализировать заключенных и постепенно искоренить коррупцию внутри режимных объектов. Сейчас первые платные VIP-камеры появились в Лукьяновском СИЗО в столице.

"В планах - мы будем их увеличивать, смотреть по цене. И опять же, если сравнить СИЗО и учреждения, куда люди прибывают после приговоров - ситуация совершенно разная. В следственных изоляторах все гораздо хуже. Хотя на самом деле в следственных изоляторах - невиновные люди, а в тюрьмах сидят те, кто получили приговоры. Мы это будем менять", - отметил Малюська, подчеркнув, что на начальном этапе это требует значительных средств из бюджета.

При этом, по его словам, на сегодня средства, выделенные на данную отрасль, расходуются по большей части нерационально.

"СИЗО сконцентрированы в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов, в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам", - обозначил глава Минюста.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о создании шестиместных камер класса "люкс" в Киевском СИЗО, что является тестовым вариантом всеукраинской реформы тюрем от Минюста.





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