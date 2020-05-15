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Малюська: "Люкс"-камеры в СИЗО - не блажь заключенных, а борьба с коррупцией"

Глава Минюста Дениса Малюська пояснил, для чего необходим повышенный комфорт за личные деньги заключенных в СИЗО в новых VIP-камерах

сегодня, 14:02
Автор:

• Екатерина Белоброва

Малюська: "Люкс"-камеры в СИЗО - не блажь заключенных, а борьба с коррупцией"

Улучшенные камеры с повышенным комфортом для лиц, которые находятся под следствием и ожидают суда,  является одним из способов борьбы с тотальной коррупцией, а  не исключительно средством для удобства подозреваемых в совершении уголовного преступления. Об этом рассказал глава Минюста Денис Малюська в интервью изданию "Громадское".

Так, в ответ на критику со стороны украинских граждан, которые не понимают, для чего в условиях дефицита бюджета в ряде других социальных проблем, необходимо заботиться о тюремных заключенных, Малюська отметил, что реформирование подхода в местах предварительной изоляции поможет снизить коррупционный элемент в государстве.

"Послушайте любого, кто вышел из следственных изоляторов - покупается и продается практически все. Формально существует примерное  распределение, критерии кого куда распределять, но все равно система эффективно не работала. Средства и так уплачивались, но шли в карман коррупционерам. Это первое, но, опять же, это не столь принципиально. Равные условия должны быть для всех", - добавил министр юстиции.

Денис Малюська обратил внимание на игнорирование законной справедливости в местах лишения свободы, учитывая, что в СИЗО содержатся граждане, которые еще ни в чем юридически невиновны.

"Интерес государства содержания людей в СИЗО - не в том, чтобы они страдали. А в том, чтобы они не убежали, не общались со свидетелями по делу, не совершили другое преступление. Как только у нас будет финансирование для того, чтобы все были в приличных камерах, тогда пребывания в камерах с улучшенными условиями - автоматически отпадет", - обозначил министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в этом же интервью Денис Малюська отметил работу над тем, чтоб вывести все здания следственных изоляторов за пределы крупных городов, чем существенно сэкономить деньги на арендную плату.



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Источник: https://hromadske.ua/posts/resocializaciya-vyazniv-pislya-tyurmi-meta-nashoyi-reformi-intervyu-z-ministrom-yusticiyi-denisom-malyuskoyu
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