"Чтобы предотвратить COVID-19 в тюрьмах, нужно почти 200 млн гривен", - Минюст

Глава Министерства юстиции Денис Малюська отметил эффективную работу внутри пенитенциарной системы во время вспышки коронавируса COVID-19, благодаря чему пандемия не привела к катастрофическим последствиям внутри мест заключения. Об этом он рассказал в интервью изданию "Громадское".

"Мы боялись что будет хуже. Мы сделали ключевое - разгрузили СИЗО. Особенно это касалось Киева, Одессы, Херсона, где заполняемость была более 100%. Мы создали участки следственных изоляторов в тюрьмах и вывезли туда людей из переполненных СИЗО, создав свободный резерв камер в больших изоляторах. Они позволяют изолировать любого, кто заболел", - заявил министр.

Также по его словам, существенную роль сыграла возможность технического обеспечения проведения судебных заседаний в формате видеоконференций и акцент на ведение электронной системы всех вопросов жизнеобеспечения режимных объектов.

"Мы смогли ввести определенный барьер на входе в следственный изолятор, чтобы туда не попадали Коронавирусная больные, если есть возможность их поместить в больницу, избрать иную меру пресечения. Система идентификации работает. У нас недостаточно индивидуальных средств защиты. Потому что у нас месячная потребность - это 180 миллионов гривен, таких средств у нас нет", - обозначил Малюська.

Кроме того, министр юстиции добавил, что риски по-прежнему остаются высокими, а поэтому руководство пенитенциарной системы согласовывает работу над законопроектами, позволяющими уменьшать численность людей в тюрьмах: законопроект об амнистии и процедуру об отсрочке исполнения судебного приговора.

"Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может присудить например три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки в условиях коронавируса мы предлагаем делать чаще", - резюмировал глава Минюста, подчеркнув, что это, конечно же, не коснется лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на время национального карантина в местах заключения ввели запрет на свидания с родственниками.

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