В Сингапуре впервые вынесли смертный приговор по видеосвязи

В Сингапуре Верховный суд впервые вынес смертный приговор с помощью видеосвязи через популярное приложение Zoom. Об этом сообщили в издании The Guardian.

Наказание в виде смертной казни получил 37-летний гражданин Малайзии по делу о контрабанде наркотиков еще в 2011 году. В условиях общенационального карантина, который был объявлен в Сингапуре с 1 апреля, судебные слушания перенесли, а важные дела решили рассматривать удаленно.

Заместитель директора Азиатского направления по правам человека Human Rights Watch Фил Робертсон назвал использование Сингапуром смертной казни по своей сути "жестоким и бесчеловечны", а использование дистанционных технологий для вынесения решений с наказанием в виде смертной казни — "еще более жестоким".

Организация также раскритиковала недавний случай в Нигерии, когда смертный приговор тоже вынесли через приложение видеоконференций Zoom, которое стало популярным по всему миру в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19.

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