В Сингапуре впервые вынесли смертный приговор по видеосвязи

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В Сингапуре Верховный суд впервые вынес смертный приговор с
помощью видеосвязи через популярное приложение Zoom. Об этом сообщили в издании The Guardian.
Наказание в виде смертной казни получил 37-летний гражданин
Малайзии по делу о контрабанде наркотиков еще в 2011 году. В условиях
общенационального карантина, который был объявлен в Сингапуре с 1 апреля,
судебные слушания перенесли, а важные дела решили рассматривать удаленно.
Заместитель директора Азиатского направления по правам
человека Human Rights Watch Фил Робертсон назвал использование Сингапуром смертной казни
по своей сути "жестоким и бесчеловечны", а использование дистанционных
технологий для вынесения решений с наказанием в виде смертной казни — "еще
более жестоким".
Организация также раскритиковала недавний случай в Нигерии,
когда смертный приговор тоже вынесли через приложение видеоконференций Zoom, которое стало
популярным по всему миру в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19.
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