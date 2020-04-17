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Концерт Винника, маты Тунберг и знак свыше: смог в Киеве высмеяли в соцсетях (фото)

Загрязнение воздуха в Киеве стало темой для иронии и фотожаб в украинских соцсетях

сегодня, 13:28
Автор:

• Таисия Ерохина

Концерт Винника, маты Тунберг и знак свыше: смог в Киеве высмеяли в соцсетях (фото)

Киев накрыло дымом из-за смога, воздух в столице стал самым загрязненным в мире, но даже такое неприятное событие украинцы восприняли с юмором. "Комментарии" собрали из соцсетей фотожабы на тему загрязнения воздуха в Киеве и пылевой бури.

Так, некоторым пользователям погодные условия в столице напомнили произведение Булгакова, концерт Винника, знамение высших сил или месть природы. Кроме того, украинцы в соцсетях вспомнили экоактивистку Грету Тунберг, а еще советуют "просто перестать дышать".

Напомним, загрязнение воздуха в Киеве не связано с пожарами в Чернобыльской зоне, а произошло из-за перемещения воздушных масс из Житомирской области. Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, как защититься от смога в Киеве. Минздрав просит население не выходить на улицу утром, избегать длительных прогулок, плотно закрыть окна и двери. Кроме того, можно включить системы очистки воздуха и кондиционеры, а также провести влажную уборку. Также в Минздраве советуют не курить, не употреблять алкоголь, выпивать 2-3 литра жидкости в день, а еще промывать нос и горло, употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду. К тому же, призывают не жечь сухостой и листья.


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Источник: https://comments.ua
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