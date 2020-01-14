Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Чудом выживший после пожара: в глуши Аляски мужчина три недели жил в «снежной пещере»
НОВОСТИ Все новости

Чудом выживший после пожара: в глуши Аляски мужчина три недели жил в «снежной пещере»

Житель Аляски выложил пеплом слово "SOS", чтобы его могли заметить с вертолета спасатели

сегодня, 00:00
Автор:

• Таисия Ерохина

В отдаленном районе Аляски пожар уничтожил дом местного жителя, поэтому мужчине пришлось прожить три недели в суровых температурных условиях и практически без еды до тех пор, пока его не обнаружили спасатели. Об удивительной истории выживания пишет BBC.

30-летний Тайсон Стил жил один в отдаленной долине Суситна, что примерно в 20 милях от города Сквентна, когда в его доме произошел пожар. Вероятно, причиной стала ошибка мужчины при растопке дровяной печи. Мужчине не удалось справиться с огнем, к тому же, воспламенились патроны и баллон с пропаном, находящиеся в доме. Вынести Стилу удалось несколько консервов, которые и были единственной пищей на ближайшие три недели. Первые дни мужчина провел в "снежной пещере", а затем соорудил палатку из остатков сгоревшего дома и поддерживал огонь в печи для обогрева. Желая привлечь внимание спасателей, Стил на снегу нарисовал пеплом надпись "SOS". В таких условиях и при минусовой погоде житель Аляски провел три недели прежде, чем его на вертолете обнаружили спасатели. Выживший собирается переехать к родственникам в штат Юта.

"Комментарии" ранее рассказывали, что снегопады в США парализовали несколько штатов: есть жертвы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51090157
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...