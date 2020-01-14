Чудом выживший после пожара: в глуши Аляски мужчина три недели жил в «снежной пещере»

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В отдаленном районе Аляски пожар уничтожил дом
местного жителя, поэтому мужчине пришлось прожить три недели в суровых температурных
условиях и практически без еды до тех пор, пока его не обнаружили спасатели. Об удивительной истории выживания пишет BBC.
30-летний Тайсон Стил жил один в отдаленной долине
Суситна, что примерно в 20 милях от города Сквентна, когда в его доме произошел
пожар. Вероятно, причиной стала ошибка мужчины при растопке дровяной печи.
Мужчине не удалось справиться с огнем, к тому же, воспламенились патроны и
баллон с пропаном, находящиеся в доме. Вынести Стилу удалось несколько консервов,
которые и были единственной пищей на ближайшие три недели. Первые дни мужчина
провел в "снежной пещере", а затем соорудил палатку из остатков сгоревшего дома
и поддерживал огонь в печи для обогрева. Желая привлечь внимание спасателей,
Стил на снегу нарисовал пеплом надпись "SOS". В таких условиях и при минусовой погоде житель
Аляски провел три недели прежде, чем его на вертолете
обнаружили спасатели. Выживший собирается переехать к родственникам в штат Юта.
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