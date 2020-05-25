"Ревет", как турбореактивный самолет: ученые назвали самое громкое существо на планете

Ученые в рамках нового исследования выяснили, кто же является самым громким существом на планете. Как ни странно, самый громкий звук издает европейский лангуст, трение усиков которого можно услышать или почувствовать на расстоянии почти трех километров. Об этом пишет Scientific Reports.

Интересно, что открытие сделано совершенно случайно: ученые проверяли работу системы подводных микрофонов. На мелководье они выпустили рядом с техникой лангустов и очень удивились тем звукам, которые они издают. По словам исследователей, звук трения усиков по “мощности” можно сравнить с ревом двигателя турбореактивного самолета. Таким образом животные отпугивают хищников и стали рекордсменами.

Напомним, ученые сделали смелый прогноз на это лето. Всемирная метеорологическая организация при ООН (ВМО) выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату", в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные аномалии.

Также мы сообщали, что в суде Вирджинии дали разрешение на то, чтобы компания RMS Titanic вскрыла корпус корабля “Титаник”, который затонул в 1912 году. Ученые хотят извлечь и восстановить беспроводной телеграф Marconi, против чего выступили некоторые органы.

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