kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9505.98

ETH/USD

222.16

LTC/USD

44.97

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Украина освоит космос: запускать ракеты хотят не с космодрома
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина освоит космос: запускать ракеты хотят не с космодрома

Для освоения космоса Украине не потребуется строить космодром: для запуска ракет хотят применить метод воздушного старта, при котором во время запуска применяется самолет

28 мая 2020, 15:50
Автор:

Елена Волкова

Украина освоит космос: запускать ракеты хотят не с космодрома

Украина намерена запускать свои ракеты в космос, и выполнить план хотят до 2024 года. Об этом заявил глава Госкосмоса Владимир Усов.

Интересно, что для освоения космоса Украине не потребуется космодром: для запуска ракет хотят применить метод воздушного старта, при котором во время запуска применяется самолет. Усов говорит, что новые технологии позволяют использовать самолет вместо первой ступени ракеты, и что в Украине уже существуют наработки по наземному и воздушному стартам конкретно для легких и сверхлегких ракет. По словам главы Госкосмоса, они будут использовать такие самолеты, как Антонов и Ил-76. И уже в течение трех-четырех лет у Украины может появится национальный доступ к космосу.

Ранее мы сообщали, что астрономы недавно обнаружили новую быструю радиопередачу (FRB). Это таинственные сигналы, которые, как полагают, исходят из далекой вселенной на самый большой и самый чувствительный из когда-либо созданных радиотелескопов.

Также мы писали, что космический телескоп NASA показал уникальные снимки гибели кометы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!