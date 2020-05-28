Украина освоит космос: запускать ракеты хотят не с космодрома

Украина намерена запускать свои ракеты в космос, и выполнить план хотят до 2024 года. Об этом заявил глава Госкосмоса Владимир Усов.

Интересно, что для освоения космоса Украине не потребуется космодром: для запуска ракет хотят применить метод воздушного старта, при котором во время запуска применяется самолет. Усов говорит, что новые технологии позволяют использовать самолет вместо первой ступени ракеты, и что в Украине уже существуют наработки по наземному и воздушному стартам конкретно для легких и сверхлегких ракет. По словам главы Госкосмоса, они будут использовать такие самолеты, как Антонов и Ил-76. И уже в течение трех-четырех лет у Украины может появится национальный доступ к космосу.

Ранее мы сообщали, что астрономы недавно обнаружили новую быструю радиопередачу (FRB). Это таинственные сигналы, которые, как полагают, исходят из далекой вселенной на самый большой и самый чувствительный из когда-либо созданных радиотелескопов.

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