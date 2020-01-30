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ВОЗ объявила чрезвычайное положение международного значения из-за вспышки коронавируса

Коронавирус обретает все больших масштабов, из-за чего ВОЗ объявила чрезвычайное положение

сегодня, 22:11
Автор:

• Татьяна Веремеева

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей международную озабоченность, после того, как Комитет по чрезвычайным ситуациям в очередной раз собрался в Женеве в четверг. Об этом пишет CNN.

На прошлой неделе организация заявила, что вирус еще не является настолько опасным, чтобы объявлять чрезвычайное положение. Но с ростом числа случаев передачи инфекции от человека к человеку в ряде случаев за пределами Китая руководство ВОЗ вновь созвало комитет в связи с "возможностью гораздо более масштабной вспышки", заявил журналистам ранее на этой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ определяет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, как "чрезвычайное событие", которое представляет собой "риск для здоровья населения других государств в результате международного распространения болезни" и "потенциально требует скоординированного международного реагирования". Предыдущие чрезвычайные ситуации были объявлены из-за вирусов Эболу, Зика и H1N1.


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Источник: https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-01-30-20-intl-hnk/index.html
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