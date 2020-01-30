ВОЗ объявила чрезвычайное положение международного значения из-за вспышки коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей международную озабоченность, после того, как Комитет по чрезвычайным ситуациям в очередной раз собрался в Женеве в четверг. Об этом пишет CNN.



На прошлой неделе организация заявила, что вирус еще не является настолько опасным, чтобы объявлять чрезвычайное положение. Но с ростом числа случаев передачи инфекции от человека к человеку в ряде случаев за пределами Китая руководство ВОЗ вновь созвало комитет в связи с "возможностью гораздо более масштабной вспышки", заявил журналистам ранее на этой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ определяет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, как "чрезвычайное событие", которое представляет собой "риск для здоровья населения других государств в результате международного распространения болезни" и "потенциально требует скоординированного международного реагирования". Предыдущие чрезвычайные ситуации были объявлены из-за вирусов Эболу, Зика и H1N1.

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