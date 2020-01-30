ВОЗ объявила чрезвычайное положение международного значения из-за вспышки коронавируса

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Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в
области общественного здравоохранения, вызывающей международную озабоченность,
после того, как Комитет по чрезвычайным ситуациям в очередной раз собрался в
Женеве в четверг. Об этом пишет CNN.
На прошлой неделе
организация заявила, что вирус еще не является настолько опасным, чтобы
объявлять чрезвычайное положение. Но с ростом числа случаев передачи инфекции
от человека к человеку в ряде случаев за пределами Китая руководство ВОЗ вновь
созвало комитет в связи с "возможностью гораздо более масштабной вспышки",
заявил журналистам ранее на этой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом
Гебрейесус.
ВОЗ определяет
чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую
международное значение, как "чрезвычайное событие", которое представляет собой "риск
для здоровья населения других государств в результате международного
распространения болезни" и "потенциально требует скоординированного
международного реагирования". Предыдущие чрезвычайные ситуации были объявлены
из-за вирусов Эболу, Зика и H1N1.
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