Украинцев из Ухани разместят в Харьковской области, - СМИ

Эвакуированных из китайского Уханя украинцев разместят в Харьковской области. Об этом сообщает "Рупор".

"Самолет вывезет из Уханя 48 украинцев и 29 иностранцев - граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании", - говорится в сообщении.

Люди будут размещены в Харьковской области на Базе отдыха им. Соича.

По данным "Главное", 20 февраля Харьков посетит с рабочим визитом глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что около 3 часов ночи из аэропорта Борисполь в Киеве вылетел особый рейс компании SkyUp на котором находятся спасатели, военные и врачи. Они отправились в китайских город Ухань, чтобы забрать оттуда граждан Украины, а также граждан других стран, которым наша страна решила помочь в эвакуации. Самолет направится в Алматы (Казахстан), откуда уже отправится в Ухань. Возвращаться борт будет по тому же маршруту и должен прибыть в "Борисполь" в 8:00 утра 20 февраля. Из Уханя самолет должен забрать около 50 украинцев, но вот смогут ли все попасть на борт — вопрос. МОЗ распорядилось эвакуировать лишь не зараженных людей. Поэтому в Китае их осмотрят врачи и измерят температуру тела: если она превысит показатель в 37,2, то человек останется в Ухане, поэтому всех зараженных оставят в Китае.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил всех политиков, которые будут продолжать "разгонять" панику на почве коронавируса, что эвакуированные из Уханя украинцы будут переселены к ним домой." Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, - мы это знаем благодаря правоохранительным органам, - обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в ваши особняки", - заключил глава державы.





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