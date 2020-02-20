Украинцев из Ухани разместят в Харьковской области, - СМИ

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Эвакуированных из
китайского Уханя украинцев разместят в Харьковской области. Об этом сообщает
"Рупор".
"Самолет вывезет
из Уханя 48 украинцев и 29 иностранцев - граждан Израиля, Норвегии, Черногории,
Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании", -
говорится в сообщении.
Люди будут размещены в Харьковской
области на Базе отдыха им. Соича.
По данным
"Главное", 20 февраля Харьков посетит с рабочим визитом глава МВД
Украины Арсен Аваков.
Ранее президент Владимир Зеленский предупредил всех политиков, которые будут продолжать "разгонять" панику на почве коронавируса, что эвакуированные из Уханя украинцы будут переселены к ним домой." Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, - мы это знаем благодаря правоохранительным органам, - обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в ваши особняки", - заключил глава державы.
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