В Кабмине объяснили выбор места для размещения эвакуированных

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что информацию о месте размещения эвакуированных из Китая граждан ограничили, чтобы избежать провокаций и обеспечить безопасность. Об этом он заявил на брифинге.

"Из соображений безопасности мы ограничили информацию. Ведь не хотели, чтобы возникали лишние провокаций. Чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам. Мы знаем, что Украина до сих пор находится фактически в состоянии войны. И извне, и внутри страны есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций. Поэтому из соображений безопасности было принято такое решение", − подчеркнул глава Кабмина.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что место обсервации эвакуированных граждан определили погодные условия.

"Из-за тумана стояли две колонны, одна в Харькове, другая в Киеве. Поэтому оба варианта были рабочие. Когда ушел туман из Харькова и самолет дозаправили − двинулись в Харьков и пошла эта колонна", − рассказал он.

Гончарук добавил, что было много разных сценариев и "в таких случаях это абсолютно нормальная история".

Ранее "Комментарии" писали, что, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что все украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая и перевезли в санаторий в Полтавской области, находятся в безопасности под охраной Нацгвардии. Как указал Гончарук, безопасность на территории медцентра в Новых Санжарах обеспечивают 300 военнослужащих еще 100 нацгвардейцев находятся в резерве. Кроме того, полиция усилила патрулирование в регионе. "Все эвакуированные люди прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди в полной безопасности", − подчеркнул премьер. Гончарук добавил, что с эвакуированными остаются трое медицинских работников, которые сопровождали их во время полета.

Главная тема сегодняшнего дня – эвакуация 48 украинцев, которым удалось покинуть опасный Ухань и вернуться на родину. Впрочем, прием некоторых земляков радушным не назовешь. Когда появилась информация о том, что "уханьцев" поселят на карантин на базе отдыха в Харьковской области, волна паники прокатилась по этому региону. Информация оказалась ложной: последовал ответ Минобороны о том, что всех прибывших отправят в изоляцию в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. После события больше напоминают боевик, нежели гуманную реакцию общества: жители поселка устроили массовый протест, жгли шины и угрожали военным, которые, в свою очередь, пригнали бронетехнику.











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