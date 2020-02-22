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Сегодня «уханьские» украинцы проверятся на коронавирус

В Украине разработана собственная тест-система на коронавирус

сегодня, 17:55
Автор:

• Мария Чиренко

Сегодня «уханьские» украинцы проверятся на коронавирус

Украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-2019, которые сейчас находятся в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области, сегодня, 22 февраля, сдадут тест на коронавирус. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, сообщает "РБК-Украина".

"На сегодняшний момент разработана украинская тест-система, и с помощью этой тест-системы будет проводиться мониторинг каждые три дня. Кроме этого, уже было несколько поставок от ВОЗ. Сейчас, сегодня продолжается таможенное оформление очередной партии иностранных тест-систем", - сказал он.

По словам чиновника, люди, находящиеся в обсервации, будут сдавать кровь.

Напомним, по прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом. В Сети появилось видео противостояния военных и жителей Новых Санжар, которые требуют от нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.

Украинцам, которых отправили на карантин в Новые Санжары, запрещено выходить на улицу, общаться со СМИ и собираться в группы на территории медцентра. Фото памятки для проживающих на время обсервации опубликовал в Instagram один из эвакуированных.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/evakuirovannye-uhanya-sdadut-analizy-koronavirus-1582373352.html
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