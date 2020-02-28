Названо число заболевших коронавирусом за пределами Китая

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 составило 4351. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает "РБК-Украины".



"За пределами флага Китая в настоящее время 4351 человек зарегистрирован в 49 странах и 67 человек умерли", - сказал он.



Отмечается, что за последние сутки в Китае зафиксировано 329 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым низким показателем с начала вспышки заболевания.



Однако, как добавил руководитель ВОЗ, за последние сутки о первых случаях заражения коронавирусом сообщили в Дании, Эстонии, Литве, Нидерландах и Нигерии. Известно, что все эти случаи заражения связаны с посещением Италии, где зафиксировано больше всего случаев заболевания коронавирусом в Европе.



Как сообщал сайт "Комментарии", в Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.



Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не обойдет Украину и допустил единичные случаи заражения коронавирусом в нашей стране.







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