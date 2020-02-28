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Названо число заболевших коронавирусом за пределами Китая

За последние сутки в Китае зафиксировано 329 новых случаев инфицирования коронавирусом

сегодня, 18:39
Автор:

• Мария Чиренко

Названо число заболевших коронавирусом за пределами Китая

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 составило 4351. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает "РБК-Украины".

"За пределами флага Китая в настоящее время 4351 человек зарегистрирован в 49 странах и 67 человек умерли", - сказал он.

Отмечается, что за последние сутки в Китае зафиксировано 329 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым низким показателем с начала вспышки заболевания.

Однако, как добавил руководитель ВОЗ, за последние сутки о первых случаях заражения коронавирусом сообщили в Дании, Эстонии, Литве, Нидерландах и Нигерии. Известно, что все эти случаи заражения связаны с посещением Италии, где зафиксировано больше всего случаев заболевания коронавирусом в Европе.

Как сообщал сайт "Комментарии", в Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не обойдет Украину и допустил единичные случаи заражения коронавирусом в нашей стране.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/voz-nazvalo-kolichestvo-infitsirovannyh-koronavirusom-1582905640.html
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