Названо число заболевших коронавирусом за пределами Китая

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 составило 4351. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает "РБК-Украины".
"За пределами флага Китая в настоящее время 4351 человек зарегистрирован в 49 странах и 67 человек умерли", - сказал он.
Отмечается, что за последние сутки в Китае зафиксировано 329 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым низким показателем с начала вспышки заболевания.
Однако, как добавил руководитель ВОЗ, за последние сутки о первых случаях заражения коронавирусом сообщили в Дании, Эстонии, Литве, Нидерландах и Нигерии. Известно, что все эти случаи заражения связаны с посещением Италии, где зафиксировано больше всего случаев заболевания коронавирусом в Европе.
Как сообщал сайт "Комментарии", в Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не обойдет Украину и допустил единичные случаи заражения коронавирусом в нашей стране.
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