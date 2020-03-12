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Коронавирус в Украине: вероятно инфицирование пожилого человека, прибывшего из Польши

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о новом подозрении на коронавирус у украинца, который прибыл из Польши

сегодня, 12:35 551
Автор:

• Таисия Ерохина

Коронавирус в Украине: вероятно инфицирование пожилого человека, прибывшего из Польши

В Украине сейчас исследуют 3 подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на ежедневном брифинге относительно ситуации с коронавирусом.

Так, Ляшко отметил, что 5 сообщений о подозрении проверили вчера - ни одного положительного результата на заражение не было. Сегодня стало известно о еще одном случае подозрения на "китайскую" лихорадку. Речь идет об украинце, который прибыл из Польши, и уже болеет пневмонией. Медики отобрали образцы на исследование.

"Это человек преклонного возраста, это группа риска, поэтому будем отслеживать эту динамику, - рассказал Ляшко. – Вероятно, что возможно случай будет коронавирусной болезни COVID-19".

Напомним, "Комментарии" писали, что правительство на закрытом заседании утвердило ряд мер, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине. В частности речь идет о карантине в школах и запрете массовых мероприятий.

Ранее "Комментарии" писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, не замалчивают ли статистику по коронавирусу.


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Источник: comments.ua
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