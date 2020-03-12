Коронавирус в Украине: вероятно инфицирование пожилого человека, прибывшего из Польши

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В Украине сейчас исследуют 3 подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на ежедневном брифинге относительно ситуации с коронавирусом.
Так, Ляшко отметил, что 5 сообщений о подозрении проверили вчера - ни одного положительного результата на заражение не было. Сегодня стало известно о еще одном случае подозрения на "китайскую" лихорадку. Речь идет об украинце, который прибыл из Польши, и уже болеет пневмонией. Медики отобрали образцы на исследование.
"Это человек преклонного возраста, это группа риска, поэтому будем отслеживать эту динамику, - рассказал Ляшко. – Вероятно, что возможно случай будет коронавирусной болезни COVID-19".
Напомним, "Комментарии" писали, что правительство на закрытом заседании утвердило ряд мер, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине. В частности речь идет о карантине в школах и запрете массовых мероприятий.
Ранее "Комментарии" писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, не замалчивают ли статистику по коронавирусу.
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