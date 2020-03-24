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Украинские компании будут выпускать тест-системы для диагностики коронавируса

В Минздраве сообщили, что 3 отечественных производителя зарегистрировали ПЛЦ-системы для диагностики коронавирусной инфекции

сегодня, 12:53
Автор:

• Таисия Ерохина

Украинские компании будут выпускать тест-системы для диагностики коронавируса

В Украине 3 отечественных компании разработали тест-системы ПЛЦ-диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что продукция двух производителей сейчас проходит испытание в вирусологической лаборатории института Национальной академии наук Украины. Как рассказал заместитель Министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, вскоре планируется выход на серийное производство. Отмечается, что у государства есть средства на закупку тест-систем.

Напомним, из Китая в Украину отправили целый самолет с необходимыми вещами в ситуации коронавирусной пандемии. Фото и видео, как загружают маски, экспресс-тесты и другое в самолет ВСУ опубликовал на своей странице в Facebook заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Так, самолет привез лабораторные экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и другое. По словам Тимошенко, это только первая партия. А следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в маленьком городке Италии остановили распространение коронавируса с помощью тестирования.


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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]_Ukraine
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