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Стало известно, люди какого возраста в Украине чаще всего болеют коронавирусом

В Минздраве подсчитали, люди какого возраста больше всего инфицировались коронавирусом в нашей стране

сегодня, 12:34
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, люди какого возраста в Украине чаще всего болеют коронавирусом

Наибольшую группу инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине составляют люди в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

Так, в Минздраве выделили по возрасту ряд групп пациентов с коронавирусом. Самая многочисленная – 38% - это люди от 30 до 49 лет. Следующую группу составляют граждане 50-65 лет – около 30%. Тогда как украинцы от 18 до 29 лет составляют 17%. Те, кому за 65 лет, формируют около 6%.

"То есть, мы видим, что среди всех, кто болеет, возрастная группа от 18 до 49 лет - это почти 50%, - сказал Ляшко. - Люди от 18 до 49 лет пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над всем миром, в том числе – Украиной".

Добавим, что сейчас в Украине зафиксировано 218 инфицированных COVID-19.

Напомним, еще несколько украинцев выздоровели от коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минздрава Емец опять оскандалился. Так, он заявил, что деньги надо выделять "живым людям" до 65 лет, а не "трупам".


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Источник: comments.ua
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