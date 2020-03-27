Стало известно, люди какого возраста в Украине чаще всего болеют коронавирусом

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6680.48
ETH/USD
136.69
LTC/USD
39.98
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
31.55
RUB/UAH
0.37
Наибольшую группу инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине составляют люди в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.
Так, в Минздраве выделили по возрасту ряд групп пациентов с коронавирусом. Самая многочисленная – 38% - это люди от 30 до 49 лет. Следующую группу составляют граждане 50-65 лет – около 30%. Тогда как украинцы от 18 до 29 лет составляют 17%. Те, кому за 65 лет, формируют около 6%.
"То есть, мы видим, что среди всех, кто болеет, возрастная группа от 18 до 49 лет - это почти 50%, - сказал Ляшко. - Люди от 18 до 49 лет пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над всем миром, в том числе – Украиной".
Добавим, что сейчас в Украине зафиксировано 218 инфицированных COVID-19.
Напомним, еще несколько украинцев выздоровели от коронавируса.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минздрава Емец опять оскандалился. Так, он заявил, что деньги надо выделять "живым людям" до 65 лет, а не "трупам".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости