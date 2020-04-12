Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, в каких областях наиболее стремительно распространяется COVID-19

Стремительнее всего коронавирусная инфекция COVID-19 распространяется в Черновицкой области, где зафиксировано 432 случая заболевания, а также в городе Киев, где насчитывается 416 больных коронавирусом. Об этом свидетельствуют официальные данные Министерства здравоохранения по состоянию на 12 апреля.



Третье место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом занимает Ивано-Франковская область, где зафиксировано 291 случай заболевания.

В то же время, согласно официальным данным, меньше всего случаев коронавируса выявлено в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях.

Ранее "Комментарии" писали, что впервые на территории всех 50 штатов США объявлено стихийное бедствие. Соответствующую декларацию подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в связи с пандемией коронавируса COVID-19. На данный момент США занимают первое место среди всех стран мира по количеству смертей из-за коронавируса – на данный момент в стране зафиксировано более 21 тыс. смертей в следствие болезни.

Также мы писали, что Кельменецкий районный суд Черновицкой области отказался штрафовать местного жителя, который вопреки предписаниям по карантину, находился без маски в общественном месте.

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