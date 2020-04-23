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В ВОЗ рассказали, где ждать новой вспышки коронавируса

По данным ВОЗ, новая мощная вспышка коронавируса может поразить сразу два региона. Украина под угрозой

сегодня, 08:51 840
Автор:

• Виолетта Комаровская

В ВОЗ рассказали, где ждать новой вспышки коронавируса

Новой вспышки коронавируса следует ожидать в Восточной Европе, а также в странах Африки. Там ситуация еще не стала критической. Но это пока, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. 

В ВОЗ проанализировали, как развивается ситуация с заболеваемостью в разных уголках планеты и сделали вывод: Восточную Европу и Африку коронавирус одолеет несколько позже, но там должны быть готовы к сильной вспышке. К странам Восточной Европы, напомним, относится и Украина. С начала вспышки коронавируса здесь уже более 6 тысяч инфицированных и почти 2 сотни пациентов скончались. 

"Количество инфицированных там сейчас низкое. Но тенденции довольно тревожные. Большое количество стран сейчас лишь на первоначальных стадиях эпидемии", - отметил гендиректор ВОЗ. 

Также, говорит Тедрос Адханом Гебреесус, новой волной коронавируса Covid-19 может накрыть страны Южной Америки а также Центральной.

А вот что касается Западной Европы, то там ситуация понемногу стабилизируется, сообщили в ВОЗ. Эпидемия пошла на спад. 

Ранее китайские медики спрогнозировали, что коронавирус может снова атаковать планету уже этой осенью. Но эта вспышка должна быть не такой сильной, поскольку врачи уже будут к ней готовы. "Комментарии" об этом рассказывали ранее


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Источник: https://twitter.com/WHO/status/1252989119380283394
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