В ВОЗ рассказали, где ждать новой вспышки коронавируса

Новой вспышки коронавируса следует ожидать в Восточной Европе, а также в странах Африки. Там ситуация еще не стала критической. Но это пока, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ проанализировали, как развивается ситуация с заболеваемостью в разных уголках планеты и сделали вывод: Восточную Европу и Африку коронавирус одолеет несколько позже, но там должны быть готовы к сильной вспышке. К странам Восточной Европы, напомним, относится и Украина. С начала вспышки коронавируса здесь уже более 6 тысяч инфицированных и почти 2 сотни пациентов скончались.

"Количество инфицированных там сейчас низкое. Но тенденции довольно тревожные. Большое количество стран сейчас лишь на первоначальных стадиях эпидемии", - отметил гендиректор ВОЗ.

Также, говорит Тедрос Адханом Гебреесус, новой волной коронавируса Covid-19 может накрыть страны Южной Америки а также Центральной.

А вот что касается Западной Европы, то там ситуация понемногу стабилизируется, сообщили в ВОЗ. Эпидемия пошла на спад.

"Most of the epidemics in Western Europe appear to be stable or declining.



Although numbers are low, we see worrying upward trends in Africa, Central a& South America, & Eastern Europe.



Most countries are still in the early stages of their epidemics"-@DrTedros #COVID19