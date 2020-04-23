В ВОЗ рассказали, где ждать новой вспышки коронавируса

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Новой вспышки коронавируса следует ожидать в Восточной Европе, а также в странах Африки. Там ситуация еще не стала критической. Но это пока, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
В ВОЗ проанализировали, как развивается ситуация с заболеваемостью в разных уголках планеты и сделали вывод: Восточную Европу и Африку коронавирус одолеет несколько позже, но там должны быть готовы к сильной вспышке. К странам Восточной Европы, напомним, относится и Украина. С начала вспышки коронавируса здесь уже более 6 тысяч инфицированных и почти 2 сотни пациентов скончались.
"Количество инфицированных там сейчас низкое. Но тенденции довольно тревожные. Большое количество стран сейчас лишь на первоначальных стадиях эпидемии", - отметил гендиректор ВОЗ.
Также, говорит Тедрос Адханом Гебреесус, новой волной коронавируса Covid-19 может накрыть страны Южной Америки а также Центральной.
А вот что касается Западной Европы, то там ситуация понемногу стабилизируется, сообщили в ВОЗ. Эпидемия пошла на спад.
"Most of the epidemics in Western Europe appear to be stable or declining.— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020
Although numbers are low, we see worrying upward trends in Africa, Central a& South America, & Eastern Europe.
Most countries are still in the early stages of their epidemics"-@DrTedros #COVID19
Ранее китайские медики спрогнозировали, что коронавирус может снова атаковать планету уже этой осенью. Но эта вспышка должна быть не такой сильной, поскольку врачи уже будут к ней готовы. "Комментарии" об этом рассказывали ранее.
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