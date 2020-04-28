Видеофакт: в черновицкой больнице установили антивирусный тоннель с распылителем

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В Черновицкой областной больнице установили дезинфекционный тоннель, сообщает Черновицкая ОГА на своей странице в Facebook.
Так, когда человек проходит сквозь туннель, на него распыляется специальный раствор, убивающий бактерии и вирусы. Отмечается, что инициатива принадлежит представителям предприятия химической промышленности "Коагулянт" Василию Кулишу и Дмитрию Парасию, которые на благотворительной основе разработали и установили такой антивирусный тоннель. После завершения пандемии новинку планируют переместить в инфекционное отделение больницы.
Сообщается, что сейчас такие тоннели есть только в Черновцах и Днепре.
Напомним, в России избили медиков, которые приехали на вызов из-за подозрения на коронавирус. Так, неизвестные напали на бригаду скорой помощи, которая прибыла взять мазки на коронавирус. Видео обнародовано в сети.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в Германии музеи начинают собирать артефакты и документы времен коронавирусной пандемии: фотографии безлюдных улиц и пустых полок, самодельные маски и одноразовые перчатки.
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