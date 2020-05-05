"Трусливый шаг в прошлое": Супрун резко отозвалась про медреформу под руководством Степанова

Бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун резко отреагировала на так называемое "улучшение медицинской реформы" путем изменения финансирования государственных медучреждений. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, Супрун назвала такой шаг руководства медицинской отрасли страны не иначе как "трусливым шагом в прошлое".

"Называть "улучшением реформы" трусливый шаг в прошлое - значит лгать и презирать всех украинский, в том числе медиков, которые заслуживают достойную и справедливую вознаграждение за свою работу", - указала экс-министр в своей публикации.

По убеждению Супрун, украинский гарант Владимир Зеленский прекрасно понимает, чем чреват подобный подход, но заинтересован исключительно в сохранении политического рейтинга, который понадобится представителям его партии на осенних выборах.

"Нельзя трансформировать уровень медицинской помощи в больницах и поликлиниках, когда ты смотришь на медиков как на электорат/потенциальный риск для местных выборов осенью. Сегодня и Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают исключительно собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии", - заключат экс-чиновница.

Более того она обозначила, что украинцы могут дорого поплатиться за то, что много смотрят телевизор и голосуют за тех, кого чаще всего в нем видят.

"Медикам - уравниловку и рабство, пациентам - страх, страдания и смерть, Зеленскому и ко - зарубежные клиники и высокие рейтинги. Украинцам время взрослеть, выключать телевизор и понимать последствия собственных решений", - резюмировала Супрун.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский отметил, что медицинская реформа следует временно остановить на время пандемии COVID-19.





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