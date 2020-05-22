Сезон клещей: как уберечься от энцефалита и болезни Лайма

С приходом тепла в Украине активизировались клещи. Встреча с ними, в лучшем случае, может быть чревата дискомфортом, зудом и неприятными ощущениями после укуса, в худшем - опасными энцефалитом и болезнью Лайма. О симптомах и способах профилактики пишет ВВС.

Самая главная профилактика энцефалита и болезни Лайма - это попытаться избежать встречи с клещами вовсе. Для этого, отправляясь на прогулку в парк или лес, следует надевать одежду, которая будет максимально закрытой. Что касается цвета, то остановиться лучше на белой одежде. На ней заметить мелкое насекомое будет гораздо проще. Вернувшись с прогулки, следует тщательно осмотреть все вещи и свое тело.

Также собой всегда следует брать специальные защитные средства от клещей. Это могут быть аэрозоли или мази.

Если же встречи с клещом избежать не удалось и он вас укусил, то, в первую очередь, обратите внимание на такие симптомы как повышение температуры, усталость, покраснения и ломоту в теле. Даже если их нет, но клещ вас все же укусил, обратитесь в травмпункт. Там помогут вытащить клеща правильно. Если нет такой возможности, насекомое нужно попытаться вытащить самому. Можно это сделать, обернув пальцы марлевой салфеткой. Клеща стоит тянуть медленно раскачивая в стороны. Самое важное, чтобы он вышел полностью и в ране не осталось каких-то фрагментов. Затем насекомое можно отнести в лабораторию, где выяснят, является он переносчиком инфекции или нет.

Симптомы клещевого энцефалита следующие: высокая температура, недомогание, головная боль, рвота и бессонница.

Болезнь Лайма о себе сигнализирует зудом, высыпаниями, высокой температурой, болью в теле, ознобом.

Если после прогулки в лесу или парке появились схожие симптомы, необходимо сразу же обращаться к врачу.

Ранее "Комментарии" рассказывали о советах экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун относительно того, что делать, если вас укусил клещ.

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