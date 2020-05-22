Угроза кори, краснухи и паротита: в Минздраве бьют тревогу из-за отсутствия прививок у украинцев

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Министр здравоохранения Максим Степанов призвал регионы активизировать иммунизацию в соответствии с календарем прививок. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава Украины.
Сообщается, что по некоторым вакцинам отставание от календарного плана составляет до 20%. Так, по итогам рутинной иммунизации за 1 квартал, в министерстве заметили критическую ситуацию по календарным прививкам.
"Для большинства вакцин показатели находятся в пределах 5%, но ситуация по кори, краснухе и паротиту является критической, - отметил Степанов. - Мы фиксируем снижение охвата прививками на 20%. Именно поэтому будет подписано письмо к главам ОГА с просьбой активизировать и поставить на контроль иммунизацию согласно календарю прививок. Также я обращаюсь ко всем родителям – это очень важно".
При этом, в Минздраве отметили, что в случае
активизации сил можно оперативно догнать календарь прививок.
Напомним, в Харькове обнаружили случай малярии: студент не сразу обратился к медикам.
Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, какие регионы готовы к ослаблению карантина, а какие – нет. Опубликован перечень "счастливчиков".
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