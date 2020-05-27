Украина начинает закупку лекарств: Степанов объяснил, почему возникла такая задержка

Украина начинает закупку лекарственных средств, которые необходимы пациентам с тяжелыми болезнями, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр сообщил, что вчера Минздрав закончил процедуры согласования, а Минфин согласовал паспорт бюджетных программ. Как пояснил Степанов, этот документ позволяет начать закупку через ГП "Медицинские закупки". Глава Минздрава заявил, что процесс был запущен не с 1 января, а только 27 мая из-за ряда причин. Так, необходимо было сформировать перечень лекарственных средств, а также потребность в них – речь о 1750 наименованиях лекарственных средств, которые не изготавливают в Украине, а централизованно закупают за рубежом, в том числе, через международные организации.

"По состоянию на 31 марта не была собрана потребность из регионов, - сказал Степанов. - Была только цифра 2019 года".

Так, за 1,5 месяца удалось согласовать необходимые документы, чтобы процесс закупок сдвинулся с мертвой точки.

Как сообщил глава Минздрава, те лекарственные средства, которые будут закупаться за средства 2020 года, станут обеспечением на следующий год.

"То, что мы сейчас будем закупать за средства 2020 года, это все лекарственные средства, там большие сроки изготовления и закупках, от 4 до 6 месяцев. И они начнут поставляться уже в конце 2020 года - в начале 2021 года. И это будет обеспечение 2021 года", - сказал Степанов.

Сейчас в Украине осталось лекарственных средств на 3,9 млрд грн. Еще ожидаются лекарственные средства на сумму 4,6 млрд грн от международных партнеров.

"В целом это 8,5 млрд грн. На такую сумму получаем лекарственные средства абсолютно по всем программам. Это и детская онкология, и взрослая онкология, и сердечно-сосудистые заболевания", - отметил министр.

Степанов добавил, что удалось существенно ускорить поставки от международных организаций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на слишком длительный процесс закупки медицинских средств.

Как сообщалось, аудиторы проверят "Медзакуппки Украины" после скандала с приобретением защитных костюмов для медиков.

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