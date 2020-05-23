«Каждая задержка может стоить нам жизней»: Зеленский потребовал разобраться с медзакупками

В Украине закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и спасения пациентов проходит достаточно долго. Об этом заявив глава государства Владимир Зеленский на традиционном совещании.

"Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки идут очень долго, - сказал президент. - Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем".

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о доставке в Украину более 100 тыс. респираторов. Помощь от одной из национальных компаний доставил самолет. Кроме того, глава Минздрава заявил о налаженном налажено сотрудничестве со Всемирным банком по закупке всего необходимого. Степанов отметил, что со следующей недели будут заключаться контракты по будущим закупкам.

Напомним, комитет рекомендовал Раде принять закон, убирающий бюрократию в производстве лекарств. Закон призван устранить ряд проблем украинского фармрынка.

Как сообщалось, аудиторы проверят "Медзакупки Украины" после скандала с закупкой защитных костюмов для медиков.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине во время карантина начали действовать почтовая доставка лекарств и онлайн-торговля медикаментами. Эксперты уверены, что новшества стоит оставить и после карантина.

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