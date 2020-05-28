Украина импортирует 30% медицинских препаратов

Сегодня 30% медицинских препаратов в Украине – импортные, хотя и доля отечественных лекарств растет. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий "Украинской правде".

Как заявил Радуцкий, в Украине пока только несколько современных станций переливания крови – они модернизированы за счет государственно-частного партнерства. Поэтому для производства иммуноглобулина значительная часть плазмы закупается в Польше, Словакии, Литве и Беларуси. Однако, по его мнению, переработка и изготовление препаратов на основе плазмы должны происходить именно в Украине. В частности, этого требует законопроект 2429, за который вышеназванный комитет рекомендовал Раде проголосовать.

Так, экспорт компонентов крови предлагается оставить лишь как гуманитарную помощь в экстренных ситуациях на основании специального разрешения правительства, если есть полное обеспечение внутренних потребностей страны.

"Никто не запрещает импорт препаратов, но Украина не должна быть сырьевым придатком, - говорит Радуцкий. – Сейчас мы поставляем в другие страны плазму, которая так ценится во всем мире, а взамен нам поставляют крайне дорогие препараты из нее! Так не лучше ли нам самим изготавливать препараты с высокой добавленной стоимостью?"

Кроме того, закон должен ускорить выход на рынок доступных лекарств украинского производства. Производителям генерических препаратов будет разрешено заниматься разработкой и государственной регистрацией таких лекарственных средств до завершения срока действия патента на оригинальный препарат.

"Что такое генерический препарат? Это легальный аналог оригинального лекарственного средства, который выходит на рынок как только у изобретателя заканчивается срок действия патента, - пояснил глава комитета. - В Украине фармкомпаниям позволяют работать над генериком лишь тогда, когда срок действия патента на оригинал закончился. Даже компоненты для изготовления лекарств отечественная фарма не имеет права завозить раньше".

Но за рубежом разработка генерика начинается еще в период действия патента на оригинал, отметил Радуцкий. То есть, когда наши компании только начинают разрабатывать генерические лекарства, иностранные предприятия уже продают их.

Как сообщалось, Украина начинает закупку лекарств: глава Минздрава Степанов объяснил, почему возникла такая задержка.

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