В Украине будут продавать лекарства с QR-кодами: зачем это нужно и как будет работать

В Украине осенью стартует пилотный проект по размещению QR-кода на медицинских препаратах, который должен побороть засилье подделок. Так, с помощью смартфона покупатель сможет проверить продукцию аптек на подлинность. Об этом рассказал народный депутат Украины, председатель комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий изданию "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что карантин спровоцировал развитие интернет-торговли. Украинцы чаще стали покупать лекарственные средства, не выходя из дома. Однако если в аптеке качество лекарств контролируют, то доставленные курьером медсредства могут вызвать вопросы. Большинство аптек в сети работают без разрешительных документов, говорит Радуцкий. Так, покупка онлайн проходит обезличенно – покупатель не видит товара, продавца, документов на лекарства, не получает чек.

По оценкам экспертов, отмечает парламентарий, более 80% фальсифицированных медицинских препаратов в Украине реализовывается через интернет-заказ. В целом объем фальсификата в нашей стране составляет 10-15% лекарств, 40% медицинских изделий – имеют ненадлежащее качество или поддельные.

Как пример успешной борьбы с фальсификатом на фармрынке отмечается размещение производителем на упаковке QR-кода.

"Такой код является уникальным идентификатором, который позволяет указать название, фармацевтическую форму, прочность, размер, тип упаковки, национальный и серийный номера, срок годности и данные о производителе. К размещению партии на рынке коды вносятся в электронную базы государственного органа. QR-код считывается сканером и сверяется с системой мониторинга. Система не предусматривает двух одинаковых серийных номеров, поэтому упаковка лекарств не может иметь "двойника"", - говорится в сообщении.

Подобная практика в США действует с 2015 года, в Европе – 2019. В нашей стране Кабмин собирался начать пилот по QR-маркировке в сентябре прошлого года, но проект "завис": система размещения кода не совпадала с европейской. А украинским фармкомпаниям нужно время для адаптации производства и перерегистрации уже выпущенных партий лекарственных средств, пояснил Радуцкий. Новая дата старта – 1 ноября этого года. Затем планируется, что с 1 ноября 2021 года практика станет обязательной для всех участников фармрынка.

Как сообщалось, Украина импортирует 30% медицинских препаратов. В частности, Украина в другие страны поставляет плазму, но сама не перерабатывает ее, поэтому нам импортируют недешевые медицинские препараты из плазмы из-за рубежа.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина начинает закупку лекарств: глава Минздрава Степанов объяснил, почему возникла такая задержка.

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