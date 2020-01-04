Когда Украина перенесет дату празднования Рождества: Епифаний рассказал о календарной реформе

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Пока
что украинцы не готовы к проведению календарной реформы и переносу дат
церковных праздников по так называемому "новому стилю". Об этом заявил Предстоятель Православной
церкви Украины митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".
"Сейчас
мы видим, что ведутся определенные дискуссии относительно календарного вопроса, относительно реформы
календаря, но этот вопрос является достаточно сложным, - говорит Епифаний. – Пока
украинский народ, как мы видим, не готов к календарной реформе".
По его словам, когда в Украине будет полностью объединенная украинская православная церковь, тогда легче будет принять соответствующее решение. Епифаний отметил, что вопрос поднимался, но встретил сопротивление. Как он напомнил, Рождество и сейчас празднуют все 25 декабря, разница только в календарях. То есть, 7 января по юлианскому календарю и есть 25 декабря. Кроме того, Епифаний обратил внимание, что непонятным пока что является момент о том, переносить ли только Рождество Христово, или же все праздники. Например, тогда сместятся даты празднования Покрова и Преображения.
"Нужно
тогда менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви. Церковь в целом
не против. Но это пока что не ко времени. Нужно провести большую просветительскую
работу", - заявил митрополит.
Так,
в епархиях планируют сделать опрос, который поможет положительно решить
вопрос календарной реформы.
Ранее
"Комментарии" писали, почему отличаются даты празднования Рождества в Украине и мире.
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