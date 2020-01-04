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Когда Украина перенесет дату празднования Рождества: Епифаний рассказал о календарной реформе

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, стоит ли сегодня проводить реформу календаря и переносить Рождество

сегодня, 14:10
Автор:

• Таисия Ерохина

Пока что украинцы не готовы к проведению календарной реформы и переносу дат церковных праздников по так называемому "новому стилю". Об этом заявил Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас мы видим, что ведутся определенные дискуссии относительно календарного вопроса, относительно реформы календаря, но этот вопрос является достаточно сложным, - говорит Епифаний. – Пока украинский народ, как мы видим, не готов к календарной реформе".

По его словам, когда в Украине будет полностью объединенная украинская православная церковь, тогда легче будет принять соответствующее решение. Епифаний отметил, что вопрос поднимался, но встретил сопротивление. Как он напомнил, Рождество и сейчас празднуют все 25 декабря, разница только в календарях. То есть, 7 января по юлианскому календарю и есть 25 декабря. Кроме того, Епифаний обратил внимание, что непонятным пока что является момент о том, переносить ли только Рождество Христово, или же все праздники. Например, тогда сместятся даты празднования Покрова и Преображения.

"Нужно тогда менять всю календарную систему, которая действует сейчас в церкви. Церковь в целом не против. Но это пока что не ко времени. Нужно провести большую просветительскую работу", - заявил митрополит.

Так, в епархиях планируют сделать опрос, который поможет положительно решить вопрос календарной реформы.

Ранее "Комментарии" писали, почему отличаются даты празднования Рождества в Украине и мире.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/subotne-saturday-interview-mytropolit-epifaniy/30359108.html?fbclid=IwAR25cyKA8eDEGl-I1uE_9bTiD4L7pAnulc-egiPhMbJmuOh2q_EJHQpCqlw
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