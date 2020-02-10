Распространение фейковых новостей признали грехом

Введение людей в заблуждение путем распространения фейковых новостей в церковном мире является грехом. Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей в интервью Оrthodox Тімеѕ.

"Грех вводить людей в заблуждение фейковыми новостями", - сказал Варфоломей.

В то же время он назвал клонирование овцы Долли "злоупотреблением наукой и технологиями" и призвал к умеренности.

Вселенский патриарх также назвал большой опасностью для православия этнофилетизм, то есть смешение национального с церковным. По его словам, возрождению этого явления способствовало падению коммунистического режима.

"Прежде всего мы православные, а уже потом - греки, русские, болгары, украинцы и т. п... После падения коммунизма в церковном мире наблюдается возрождение этнофилетизма", - подчеркнул он.

При этом Вселенский патриарх призвал помнить, что христианство является основой европейской цивилизации.

"Наш долг, как представителей церквей, прилагать больше усилий для того, чтобы европейцы соблюдали учение Евангелия в своей повседневной жизни. Мы должны не отрываться от своих корней и не забывать, что христианство является основой европейской цивилизации", - сказал патриарх Варфоломей.

Как сообщало издание "Комментарии", представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль средств массовой информации на период российской агрессии.

Напомним, что 17 января Минкульт презентовал основные положения законопроекта о противодействии дезинформации. За нарушение стандартов намерены были ввести административную ответственность за распространение дезинформации, за нарушение правил опровержения, предоставления ответа и требований прозрачности – 5-10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. И предполагалась уголовная ответственность за системное и умышленное массовое распространение дезинформации: ограничение или лишение свободы от 1 до 7 лет.





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