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"Сократили" число дней в году: в учебнике по географии нашли ляп

В одном из украинских учебников снова обнаружили ляп, на это раз пострадали знания по географии в 11 классе

сегодня, 15:59
Автор:

• Таисия Ерохина

"Сократили" число дней в году: в учебнике по географии нашли ляп

В учебнике по географии для одиннадцатиклассников обнаружили досадную ошибку: вместо 365 дней в году указано 356. Фото ляпа опубликовала "КП в Украине".

"Неувязку" с подсчетами периода вращения Земли обнаружил школьник из Винницкой области Максим Кравцов. В сети можно найти электронную версию учебника, где и увидеть замеченную школьником ошибку на 30 странице. Так, в разделе "Географические последствия движений Земли в космосе" в таблице указывается орбитальное движение: "356 суток 6 часов". Тогда как верное значение – 365.

Как рассказал школьник, некоторые ошибки он заметил сам, а еще на многие неточности обратил внимание учитель. Кроме этого ляпа, учебник пестрит ошибками, связанными с дизайном и версткой, мерами длины.

Отметим, что авторами учебника указаны Сергей Коберник и Роман Коваленко, книга рекомендована Министерством образования и науки Украины и была выдана за госсредства. Как рассказал один из авторов книги, Коберник, все тексты вычитываются, но на этапе подготовки к печати учебники сокращаются и редактируются, поэтому физически проверить каждую букву и цифру не получается.

Напомним, недавно в учебнике по географии внезапно наткнулись на карту из компьютерной игры.

А ранее "Комментарии" писали, что сеть позабавил мем с Киану Ривзом в учебнике по истории.


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Источник: https://kp.ua/life/659662-pochemu-v-hodu-356-dnei-yly-kak-poiavliauitsia-oshybky-v-shkolnykh-uchebnykakh
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