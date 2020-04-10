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Неизвестные модификации и быстрая эволюция: ученые впервые назвали полный геном COVID-19

Эксперты Института фундаментальных наук в Южной Корее первыми обнаружили многочисленные новые РНК коронавируса и неизвестные химические модификации

сегодня, 18:15
Автор:

• Елена Волкова

Неизвестные модификации и быстрая эволюция: ученые впервые назвали полный геном COVID-19

Впервые с начала вспышки пандемии ученые смогли назвать полный геном нового типа коронавируса. Научную работу представили эксперты Института фундаментальных наук в Южной Корее.

Исследователи экспериментально подтвердили наличие предсказанных субгеномных РНК (сгРНК), которые транслируются в вирусные белки. Кроме того, ученые расшифровали последовательность каждой сгРНК и определили, где именно в геноме находятся соответствующие ей гены. Ученые обнаружили многочисленные новые РНК и неизвестные химические модификации вирусных РНК.

Ранее бытовало мнение, что в формировании структуры вирусных частиц участвуют десять субгеномных РНК. Однако корейцы, исследуя коронавирус, подтвердили наличие только девяти. Они также обнаружили десятки неизвестных субгеномных РНК, образующихся из-за перестройки генома. Это, по мнению исследователей, может способствовать относительно быстрой эволюции коронавируса.

Как ранее сообщали "Комментарии", министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что отныне в Украине зараженных коронавирусом людей будут лечить по новому протоколу. По словам чиновника, отредактированная схема, в основу которой легли новые данные исследователей из Японии, будет более эффективной. В МОЗ сообщают об изменениях: в частности - появилась возможность применять лекарственное средство "Фавипиравир", которое используют для лечения новых штаммов гриппа.

Также мы писали о том, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Киевской области столичные чиновники усиливают карантин. С завтрашнего дня медики ожидают пик заболеваемости, который продлится минимум до 20 апреля. И чтобы оборвать цепь заражений, чиновники просят людей воздержаться от пребывания на улице в эти и следующие выходные.



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Источник: https://comments.ua/
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