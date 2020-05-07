Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.05.2020

BTC/USD

9297.90

ETH/USD

205.21

LTC/USD

45.79

НБУ 07.05.2020

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

29.16

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Последнее суперлуние: кому стоит загадать желание при виде "Цветочной Луны"
НОВОСТИ Все новости

Последнее суперлуние: кому стоит загадать желание при виде "Цветочной Луны"

В ночь с 7 на 8 мая мы увидим последнее суперлуние 2020 года, которое прозвали "Цветочная Луна"

сегодня, 15:05
Автор:

• Елена Волкова

Последнее суперлуние: кому стоит загадать желание при виде "Цветочной Луны"

Грядущей ночью, с 7 на 8 мая, мы увидим последнее суперлуние 2020 года, которое прозвали "Цветочная Луна". Говорят, тем людям, которые увидят это явление, стоит загадать желание, и оно обязательно сбудется. 

Полной Луна стала в 13:45, однако невооруженным глазом это будет заметно лишь вечером - после 20:30. Полнолуние наступит через 32 часа после того, как Луна достигает перигея - самой близкой точки к Земле на своей орбите, и это называется суперлунием. Разница в размере Луны будет очевидна, ведь космическое тело будет казаться на 7% больше и на 15% ярче, чем в обычное полнолуние. Ранее суперлуние мы наблюдали в феврале, марте и апреле, а майское станет последним в этом году.

Ранее мы сообщали, что сегодня в 15:18 по киевскому времени орбиту нашей планеты пересечет потенциально опасный астероид размером с четыре футбольных поля. Согласно предупреждению ученых, небесное тело величиной от 211 до 472 метров несется к Земле со скоростью в 13 километров в секунду.

Также мы писали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...