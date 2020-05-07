Последнее суперлуние: кому стоит загадать желание при виде "Цветочной Луны"

Грядущей ночью, с 7 на 8 мая, мы увидим последнее суперлуние 2020 года, которое прозвали "Цветочная Луна". Говорят, тем людям, которые увидят это явление, стоит загадать желание, и оно обязательно сбудется.

Полной Луна стала в 13:45, однако невооруженным глазом это будет заметно лишь вечером - после 20:30. Полнолуние наступит через 32 часа после того, как Луна достигает перигея - самой близкой точки к Земле на своей орбите, и это называется суперлунием. Разница в размере Луны будет очевидна, ведь космическое тело будет казаться на 7% больше и на 15% ярче, чем в обычное полнолуние. Ранее суперлуние мы наблюдали в феврале, марте и апреле, а майское станет последним в этом году.

Ранее мы сообщали, что сегодня в 15:18 по киевскому времени орбиту нашей планеты пересечет потенциально опасный астероид размером с четыре футбольных поля. Согласно предупреждению ученых, небесное тело величиной от 211 до 472 метров несется к Земле со скоростью в 13 километров в секунду.

Также мы писали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!