В Украине готовят к открытию детские сады

Правительство Украины на заседании, которое состоится 20 мая, примет решение о дате открытия детских дошкольных учреждений. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление исполняющей обязанности министра образования и науки Любомиры Мандзий.

По словам чиновницы, в настоящее время готовятся методические рекомендации по обеспечению безопасности в дошкольных детских учреждениях.

"Необходимо подготовить сами учреждения. Там должны быть и антисептики, и другие средства… Мы понимаем, что не сможем увеличить площади учреждений дошкольного образования, но мы сможем упорядочить процессы", - рассказала Мандзий, добавив, что новые правила работы детсадов могут быть опубликованы с понедельника, 18 мая.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты выяснили, чем грозит местным властям своевольный выход из карантина в противовес государственной позиции по ограничительным мерам, как это произошло в Черкассах. Политологи и экономисты отмечают, что практически все в Украине уже устали от карантина. А нагнетаемый в масс-медиа страх и ужас пандемии не подтверждается личным опытом и групповой практикой большинства жителей.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!