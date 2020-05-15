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В Украине готовят к открытию детские сады

Кабмин примет решение об открытии детских садов после карантина уже на следующей неделе

сегодня, 11:45
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Украине готовят к открытию детские сады

Правительство Украины на заседании, которое состоится 20 мая, примет решение о дате открытия детских дошкольных учреждений. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление исполняющей обязанности министра образования и науки Любомиры Мандзий.

По словам чиновницы, в настоящее время готовятся методические рекомендации по обеспечению безопасности в дошкольных детских учреждениях.

"Необходимо подготовить сами учреждения. Там должны быть и антисептики, и другие средства… Мы понимаем, что не сможем увеличить площади учреждений дошкольного образования, но мы сможем упорядочить процессы", - рассказала Мандзий, добавив, что новые правила работы детсадов могут быть опубликованы с понедельника, 18 мая.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты выяснили, чем грозит местным властям своевольный выход из карантина в противовес государственной позиции по ограничительным мерам, как это произошло в Черкассах. Политологи и экономисты отмечают, что  практически все в Украине уже устали от карантина. А нагнетаемый в масс-медиа страх и ужас пандемии не подтверждается личным опытом и групповой практикой большинства жителей.





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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/otkrytie-detsadov-kabmin-primet-reshenie-1589529591.html
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