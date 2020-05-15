ВОЗ озвучила ожидаемую продолжительность жизни украинцев

Во Всемирной организации здравоохранения озвучили среднюю продолжительность жизни в Украине. Согласно недавно опубликованному отчету ВОЗ, ожидаемая продолжительность жизни украинцев составляет 72,5 лет.

Ученые, оперируя статистической информацией начиная с 2016 года, говорят, что женщины в нашем государстве, в среднем, живут 77,1 года, мужчины - 67,6 года. При этом “здоровая” жизнь украинцев составляет куда меньше - всего 64 года ( 67,6 и 60,3 - для женщин и мужчин соответственно).

Ранее мы сообщали, что суточная статистика по коронавирусу в Украине ухудшилась. Медики лабораторно подтвердили еще 483 новых случая коронавируса в Украине - на 61 человека больше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра пятницы, количество инфицированных в нашей стране составляет 17330 человек.

Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения предупредила некоторые страны о том, что они снимают ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом COVID-19, но не подготовившись при этом к предотвращению новых вспышек. Предупреждение поступило в то время, как Франция и Бельгия вышли из ограничений, которые продолжались в течение нескольких недель, а Нидерланды 11 мая позволили детям вернуться в школу, тогда как Великобритания обозначила планы возобновить работу экономики.

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