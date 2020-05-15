Стадный и Квит могут оставить выпускников вузов без дипломов – источник

Замминистра Министерства образования и науки Украины Егор Стадный, ответственный за высшее образование, якобы находится под влиянием экс-министра Сергея Квита, и, пока ведомство остается без министра, реализует планы Квита по дорогостоящей аккредитации образовательных программ в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) и охоте за научным плагиатом. Об этом пишет "Голос.Юа" со ссылкой на источник в МОН.

По словам источника, деятельность Стадного и Квита может привести к тому, что тысячи выпускников вузов обратятся с исками к Минобразованию за нарушение их прав на получение дипломов.

Сообщается, что в конце прошлого года МОН, возглавляемое на тот момент советником Сергея Квита Анной Новосад, инициировало внесение изменений в законодательство о высшем образовании. Теперь вузы не могут выдавать дипломы гособразца, если их образовательные программы не аккредитованы в НАОКВО, которое с 13 февраля 2019 года возглавляет Квит. Он же был инициатором введения аккредитации образовательных программ.

Стоимость аккредитации одной программы, по данным источника, в агентстве Квита составляет около 90 тыс. грн. Вузы, которые не успеют или не смогут из-за финансовых проблем или конфликтных отношений с бывшим министром аккредитовать свои программы, якобы лишаются права выдать любые виды дипломов. Это создает почву для судебных исков, поскольку по закону аккредитация является обязательной, что признают и в НАОКВО, заявил источник.

Однако Стадный, несмотря на закон "О высшем образовании" от 2014 года, трактует ее как принудительную процедуру для всех видов дипломов. Таким образом, утверждает источник, признается невозможность получения выпускниками документа о высшем образовании.

Источник также сообщил, что коллектив Минобразования обеспокоен последствиями еще одного совместного проекта Стадного и Квита – по лишению ученых степеней "плагиаторов диссертаций". Эта процедура не детализирована в "законе Новосад", что якобы позволяет НАОКВО перекладывать ответственность на Аттестационную коллегию МОН. После отставки министра, самым высокопоставленным должностным лицом в коллегии стал Егор Стадный. отметил источник.

Источник заявил, что по такой схеме был лишен степени доктора наук Петр Ющенко. Так же в НАОКВО подтвердили наличие плагиата в диссертациях замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова, заведующей кафедры философии КНУКиИ, супруги экс-вице-премьера Екатерины Кириленко и декана юридического факультета КНУ Ивана Гриценко, который поддерживал Андрея Мелешевича в борьбе за пост президента Киево-Могилянской академии, а не Марину Ткачук из окружения Квита. Источник добавил, что драйвером процесса выступает депутат "Голоса" Инна Совсун, создавшая с Квитом и Стадным грантовый центр CEDOS.

Применение "закона Новосад" задним числом создает условия для судебных исков к МОН или коррупционного решения вопроса сохранения научного звания уличенных в "плагиате" лиц, уверен источник.

"Мы не хотим ходить по судам и допросам и отдуваться за бизнес Стадного с Квитом”", - сказал источник в Минобразования.

Ранее сообщалось, что в Минобразования назвали даты проведения ВНО.

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