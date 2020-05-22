В Минобразования назвали даты проведения пробного ВНО

Пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе в нынешнем году состоится 15 июня, по другим предметам – 17 июня. Об этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества образования, сообщает Министерство образования и науки Украины.



Участники пробного ВНО смогут получить обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования в личных кабинетах с 1 июня. Пропускать участников пробного тестирования будут при наличии оригинала документа, по которому проходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т. д), приглашения-пропуска, средств индивидуальной защиты (маски или респиратора в том числе изготовленных самостоятельно).

Результаты пробного тестирования можно будет определить с помощью онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис "определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в такие сроки:

- 15-17 июня - по украинскому языку и литературе;

- 17-19 июня-по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство образования и науки Украины опубликовало обновленный график проведения ВНО в 2020 году.

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