В Минобразования назвали даты проведения пробного ВНО

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Пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и
литературе в нынешнем году состоится 15 июня, по другим предметам – 17 июня. Об
этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества
образования, сообщает Министерство образования и науки Украины.
Участники пробного ВНО смогут получить обновленные приглашения-пропуска с
адресами пунктов пробного тестирования в личных кабинетах с 1 июня. Пропускать
участников пробного тестирования будут при наличии оригинала документа, по
которому проходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т. д), приглашения-пропуска,
средств индивидуальной защиты (маски или респиратора в том числе изготовленных
самостоятельно).
Результаты пробного тестирования можно будет определить с помощью
онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в
специальный сервис "определение результатов пробного внешнего независимого
оценивания" в такие сроки:
- 15-17 июня - по украинскому языку и литературе;
- 17-19 июня-по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.
Ранее "Комментарии" писали, что Министерство образования и науки Украины опубликовало обновленный график проведения ВНО в 2020 году.
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