"Жизнь после Офиса президента": Андрей Богдан рассказал о своей новой работе

Ушедший в отставку в феврале и отдохнувший на Сейшельских островах экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан вновь займется юридической деятельностью в качестве адвоката. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, опубликовав лицензию на право заниматься адвокатской деятельностью.

Также Богдан приглашает всех, кто готов воспользоваться его профессиональными услугами к сотрудничеству, пообещав, что это будет весело.

"Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь", - отмечает в сообщении бывший госслужащий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Богдан положительно охарактеризовал работу команды президента Владимира Зеленского и рассказал, куда тратил деньги, заработанные на должности главы его Офиса.



"За время работы ни взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег заработанных на адвокатской ниве. Из зарплаты своей (на должности главы ОП, - прим. ред.) не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", - заключил Андрей Богдан, приложив соответствующие документы из налоговой и благотворительного фонда.







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