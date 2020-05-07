«Мы такими спортсменами гордимся»: федерация бокса РФ предложила Усику и Ломаченко российское гражданство

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Генеральный секретарь федерации бокса Российской Федерации
Умар Кремлев предложил предоставить украинским боксерам Александру Усику и
Василию Ломаченко российское гражданство после того, как их сегодня, 7 мая,
внесли в базу данных сайта "Миротворец". Об этом сообщили в российском
спортивном издании Спорт-Экспресс.
"Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им
гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков на
Украине, в России и по всему миру", — заявил Умар Кремлев.
Главный секретарь федерации бокса Российской Федерации
считает, что "предатели включат людей в эту вымышленную базу" ("Миротворец" —
ред.). Также Кремлев добавил, что Усик и Ломаченко — достойные люди и
спортсмены, которые отстаивают собственную позицию в Украине, России и
Беларуси, а весь "православный мир их любит и поддерживает".
Сегодня, 7 мая, украинских боксеров Александра Усика и
Василия Ломаченко внесли в базу "Миротворца". Ранее они снялись в
документальном фильме российского монастыря "Корсунская пустынь", где
рассказали о дружбе с российскими спортсменами и "одном народе".
Как сообщал портал "Комментарии", чемпионат Германии Bundesliga вернется с 15 мая.
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