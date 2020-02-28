Организаторы Олимпиады-2020 в Токио исключили перенос соревнований

Организаторы летних Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония) не будут переносить соревнования из-за распространения коронавируса в стране. Об этом заявила заместитель генерального директора Бюро подготовки к Олимпиаде-2020 при правительстве Токио Кацура Эньо, сообщает Reuters.



"Не будет никаких изменений в проведении Игр… Такие дебаты не ведутся", - сказал Эньо.



В то же время, рассматривается возможность сокращения эстафеты Олимпийского огня в связи со вспышкой коронавируса.



Отмечается, что Япония построила множество новых объектов для Игр, инвестировав около 12 млрд долл. США. Власти Японии рассчитывают на рост туризма, а правительство заложило прибыль от увеличения числа туристов в свой экономический план.



В настоящее время в Японии зафиксировано более 200 случаев заболевания коронавирусом, а также 5 летальных случаев.



Напомним, Олимпийские игры в Токио (Япония) должны пройти 24 июля — 9 августа 2020 года.

Как сообщал сайт "Комментарии", Международная федерация автоспорта отменила проведение Гран-при Китая в чемпионате "Формула-1", которое должно было состоятся 17-19 апреля в Шанхае.



Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет и УЕФА рассматривают возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио и Чемпионата Европы по футболу-2020 соответственно из-за распространения коронавируса.



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