"Я чувствовал себя защищенным": принц Гарри тоскует по своим военным званиям

Принц Гарри, который по инициативе своей супруги Меган Маркл сложил королевские полномочия и уехал с семьей в США, больше всего скучает из прошлой жизни именно за военными званиями, которые он утратил как следствие отказа от монаршего статуса. Об этом сообщил инсайдер, приближенный к окружению бывших герцогов Сассекских, передает агентство Daily.Mail.

Так, во времена своего герцогства, Гарри носил звание генерала-капитана королевской морской пехоты и почетного командующего королевскими ВВС Хонингтона. Теперь Сассекский носит скромное звание майора.

Как отметил источник Daily.Mail, принц Гарри признался в беседе со своими друзьями, что он скучает за прошлыми званиями и по-прежнему не может привыкнуть, что живет не в Великобритании, а США, где совершенно другой темп и подход к жизни.

"Гарри сказал своим приятелям, что действительно скучает по армии и своим военным регалиям. Ему не хватает армейского духа товарищества. Он признался друзьям, что до сих пор не может поверить в случившееся. Не может привыкнуть к тому, что его жизнь перевернулась с ног на голову. Он был по-настоящему счастлив, когда служил в армии. Но потом он встретил Меган, и его жизнь стала еще прекрасней. Но мне кажется, что он не предполагал, что все обернется именно так", - приводит агентство слова собеседника, приближенного к королевской особе.

При этом подчеркивается, что Гарри не винит свою супругу ни в чем, а лишь изредка вспоминает то, что потерял.

"Мои военные звания давали мне чувство уверенности и защищенности", - указал Гарри, согласно слов источника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что авторитетный западный журнал провел параллель между герцогами Сассекскими и Карлом Марксом, как основоположником борьбы с капитализмом и высшим сословием.

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