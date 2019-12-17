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Певица Тина Кароль представила собственный парфюм

Презентация парфюма состоится 19 декабря

17 декабря 2019, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

34-летняя украинская певица и телеведущая Тина Кароль представила собственный аромат духов, который назван в ее честь. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram. 

Знаменитость решила порадовать поклонником новогодним подарком и объявила о запуске собственного парфюма, презентация которого состоится 19 декабря, на праздник святого Николая. В социальной сети звезда подчеркнула, что выход ее аромата стал событием зимнего парфюмерного сезона и этот тот подарок, который заслуживает каждая женщина.

"На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и ветивера", - так охарактеризован аромат парфюмов на странице звезды.

Сама же певица призналась, что знает, как создавать духи, ведь это мелодия души. Она хотела в своем первом парфюме передать легкий и сладкий аромат, который будет будоражить сознание. 

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Напомним, что известная актриса Ким Кардашьян пообещала создать парфюм с запахом цветов Армении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская поп-певица Шер презентовала собственный аромат.

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